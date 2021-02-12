Более 610 тонн противогололедных материалов высыпали на дороги Липецка

Липчан просят быть внимательнее за рулем. После морозов наступила резкая оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью, 12 февраля, на Липецк вновь обрушился снегопад. К утру началась оттепель. Снег сначала превратился в ледяной дождь, а потом в морось. По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха будет подниматься. Возможен туман с видимостью менее 500 метров, гололед. А в субботу, 13 февраля, ударит мороз.

С минувшего вечера сотрудники управления благоустройства работают в усиленном режиме. С 19.00 дежурят две ассенизаторские машины. Ночью с дорог города вывозили снег. На улицах Зегеля, Фрунзе, Плеханова и Гагарина убирали 4 снегопогрузчика, 2 трактора, 2 автогрейдера, 16 самосвалов. Вывезли более 3 тыс. кубометров снега.

В настоящее время 19 пескоразбрасывателей обрабатывают дороги и пешеходные зоны противогололедными материалами. Уже израсходовали свыше 610 тонн смеси. Как сообщили в пресс-службе мэрии, если погода ухудшится, количество машин спецтехники увеличат.