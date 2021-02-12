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В Липецкой области снизили цены автобусных билетов внутри региона

Липчане могут сэкономить, расплачиваясь безналичным расчетом
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липчане смогут дешевле ездить внутри региона

Липчане смогут дешевле ездить внутри региона

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автобусные билеты на внутриобластные маршруты в Липецком регионе стали дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта. В рамках изменений областного законодательства, значительно снизили цену билетов, приобретаемых на официальном сайте Автовокзала "Липецк" и через электронные средства платежа.

Так, доехать до Ельца из областного центра можно за 188 - 213 рублей в зависимости от времени суток. В Данков - от 233 до 265 рублей. Цена за билет "Липецк - Долгоруково" варьируется от 267 до 315 рублей. Самый дешевый билет до Лебедяни - 152 рубля. Дорогой - 163 рубля. Маршрут до Грязей от 55 до 90 рублей.

Дорога до Хлевного обойдется липчанам от 139 до 168 рублей. До поселка Лев Толстой - от 237 рублей. Чтобы добраться до Измалково придется потратить 319 - 348 рублей за билет.