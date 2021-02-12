Под Липецком уголовник убил соседа во время попойки

В Липецкой области задержали подозреваемого в кровавой расправе. Преступление произошло накануне вечером, 11 февраля, в селе Студенки. Там в частном доме не улице Первомайской нашли изрезанное тело 40-летнего мужчины.

Когда на место выехала следственно-оперативная группа, подозрение сразу пало на соседа покойного, который незадолго до этого приходил в гости. По версии следствия, накануне гибели, мужчина выпивал в компании знакомого рецидивиста, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, подозреваемого задержали и вскоре заключат под стражу. За убийство, по статье 105 УК, ему грозит до 15 лет тюрьмы.