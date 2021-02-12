Аномальные морозы в Липецке: температура воздуха резко упадет за ночь

Спасатели предупреждают, что в Липецке ожидаются аномальные морозы. Температура воздуха начнет резко падать в конце недели. Уже в субботу утром, 13 февраля, ожидается перепад с 3 градусов тепла до 13 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, пик похолодания в Липецке придется на период с 14 по 18 февраля. Как следует из штормового предупреждения, в эти дни в Липецкой области температура воздуха будет достигать 20 градусов мороза, что для середины февраля является аномалией. Ожидается, что столбик термометра опустится на 10 градусов ниже средних многолетних значений. Осадков во время аномальных холодов не ожидается.

Во избежание переохлаждения и обморожений, липчан просят избегать длительного нахождения на улице