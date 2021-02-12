В Липецке забрали из табачной лавки около 320 пачек сигарет из Белоруссии

В Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики нашли не маркированные сигареты. Как сообщили в управлении, табачную лавку на улице Плеханова посетили в эту пятницу, 12 февраля.

Во время проверки в торговой точки обнаружили около 320 пачек немаркированных сигарет, производства Республики Беларусь. Весь незаконный товар у предпринимателя изъяли. Его стоимость составила около 15 000 рублей.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело по части 4 стать 15.12 КоАП. В управлении напомнили, что новый закон о маркировке сигарет вступил в силу с 1 июля прошлого года.