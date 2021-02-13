В Липецке ночью три часа тушили пожар на крыше районной больницы

Горящая крыша не повлияла на работу больницы Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в больнице вспыхнул этой ночью, 13 февраля, в поселке Матырский в Липецке. Там на Виноградном переулке загорелась крыша здания ГУЗ «Грязинская МРБ». Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01.07 ночи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дымилась кровля на площади 60 м2, угрозы распространение огня на соседние здания не было.

На место происшествия также выехал начальник Главного управления Василий Разумнов, который принял на себя руководство тушения пожара.

Как выяснилось, на крыше больнице загорелся рубероид в упаковках. В 2.01 ночи открытый огонь ликвидировали и понизили ранг пожара. Всего с огнем боролись 65 человека и 25 единиц техники в течение почти трех часов. Пожар ликвидировали в 2.58 утра.

На работу самой больницы происшествие не повлияло, все продолжало работать в штатном режиме. Причины пожара и размер ущерба теперь выяснят эксперты и надзорные органы.