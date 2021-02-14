Житель Липецкой области 10 лет хранил "обрез" в память об отце

Фото: УМВД по Липецкой области.

8 февраля полицейские изъяли у 45-летнего жителя Измалковского района "обрез" ружья, который эксперты признали пригодным для стрельбы, двуствольным, курковым, гладкоствольным ружьем 16 калибра, в которые внесли изменения.

Как сообщают правоохранители, покойный отец мужчины сделал "обрез" из охотничьего ружья, спилив часть ствола и приклада. А сын хранил его как память об отце на протяжении 10 лет, пока не пришли полицейские. Помимо "обреза" силовики изъяли около 90 граммов пороха и дробь. В ходе расследования уголовного дела житель Измалковского района признал свою вину. Об опасности самодельного оружия не задумывался.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».