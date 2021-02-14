Почти три тысячи человек поучаствовали в Липецке в «Лыжне России»

фото: администрация Липецка.

«Лыжня России» прошла 13 февраля в Липецке. Как сообщила пресс-служба городской администрации, в акции приняли участие около трех тысяч человек: 1472 спортсмена зарегистрировались онлайн, еще примерно столько же получили номера на старте.

В 11 часов начался забег на 500 метров, в нем соревновались около 50 юных лыжников в возрасте до 10 лет. Победителем среди девочек стала Дарья Сергеева, второй - показала Варвара Чернышева, третей - Василиса Исаева. Среди мальчиков «золото» взял Артем Моисеев, «серебро» - Александр Князев, «бронзу» - Александр Илюшин.

В 12.00 часов начался главный забег на пять километров. Лучшими стали: Дмитрий Малявин, Кирилл Скоморохов и Матвей Зыков. Среди девушек «золото» завоевала Варвара Гриева, «серебро» - Полина Нестерова, «бронзу» - Вероника Рыженкова.

Победителями на дистанции 10 километров среди мужчин стали:

Первое место – Никита Савенко (19,10 сек)

Второе место – Сергей Белоусов (19,12 сек)

Третье место – Александр Дьяконов (19,14 сек).

Среди женщин:

Первое место – Виктория Кузнецова (19,20 сек)

Второе место – Виктория Сундеева (21,05 сек)

Третье место – Ирина Черногорова (22,10 сек).