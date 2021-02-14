В Липецкой области заразились коронавирусом еще 140 человек, двое умерли

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За последние сутки в регионе выявили 140 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб 14 февраля. Распределение новых заболевших по районам и городам: Липецк - 46, Елец - 12, Воловский район - 15, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Краснинский, Усманский районы - по одному, Елецкий район - восемь, Задонский - четыре, Измалковский район - 21, Лебедянский, Лев-Толстовский и Хлевенский районы - по четыре, Липецкий район - семь, Становлянский и Чаплыгинский районы - по два, Тербунский район - шесть. Всего в Липецкой области зарегистрировали 22 939 зараженных.

44 человека накануне завершили лечение от COVID-19, общее количество выздоровевших - 19264. Еще двое умерли, количество летальных случаев увеличилось до 400.

3275 человек - на лечении. В больницах находятся 736 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 2539 с легкой формой COVID-19.