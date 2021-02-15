В Липецке 23 класса закрыли на карантин: болеют 3 400 школьников

В Липецке 23 класса и 14 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 569 учащихся отправили на дистанционное обучение. На карантин закрыли 23 класса в 14 школах областного центра. Это происходит, когда более 20% учеников в классе заболевают ОРВИ. Когда ситуация улучшится, дети вновь вернутся в образовательные учреждения. При этом ни одна из 64 школ города полностью на карантин не закрыта.

По данным пресс-службы мэрии, всего заболели около 3 400 школьников - 5,9% от общего количества. Также больничный взяли 132 учителя - 4,3% педагогического состава.

Напомним, что родители могут при желании перевести ребенка на дистант. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школу. Вернуться на очное обучение в школу можно в любой момент.