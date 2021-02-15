В массовом ДТП под Липецком погибла 55-летняя женщина

В массовом ДТП под Липецком погибла автоледи Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу, 12 февраля, в Липецке сбили 79-летнюю женщину. ДТП случилось вне пешеходного перехода. За рулем "Мазды" находился 61-летний мужчина. Пострадавшая получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день в селе Хрущевка на улице Титова 41-летний водитель "Рено" наехал на 16-летнюю школьницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, врачи оказали школьнице первую помощь и отпустили домой.

В субботу, 13 февраля, на трассе Орел-Тамбов в Липецком районе произошла массовая авария. Там столкнулись "Шкода", "Мицубиси" и "Мерседес". От удара "Мицубиси" вылетела на встречку и врезалась в "Рено". За рулем последней иномарки находилась 55-летняя женщина. Она погибла на месте. 55-летнего водителя "Шкоды" госпитализировали. Предварительная причина ДТП - выезд на встречную полосу.

В воскресенье, 14 февраля, на улице Сырская в Липецке "Рено" въехал в стоящий "ВАЗ-2114". Отечественную машину отбросило на еще одну иномарку - "Рено". Пострадал 22-летний водитель "ВАЗа". Он получил травму.