В Липецке на проспекте Мира прорвало трубу

В Липецке на проспекте Мира отключили воду из-за порыва Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке произошла очередная коммунальная авария. На проспекте Мира в районе дома №4а прорвало трубу - ветхий водопровод диаметром 150 мм.

Из-за порыва без холодной воды остались липчане, проживающие по адресам: проспект Мира, 4, 4а, 6, 8, 10; улица Степана Разина, 1. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", специалисты делают все возможное, чтобы отремонтировать трубу в ближайшие сроки. Предположительно, воду дадут к 20.00.

А пока жители могут набрать воды у дома №4а по проспекту Мира, №1 улица Степана Разина. Также подвоз организован к улицам Леваневского, Волжская, Озерная, Санитарная, Пляжная. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.