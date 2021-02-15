В Липецкой области больше половины заболевших ОРВИ - дети

В Липецкой области более 6 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Липецкой области выявили 6 178 случаев ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 6,8% больше, чем неделей ранее. При этом показатель заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 13,9%. Из всех заболевших 62% - дети. Уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода.

В Липецке ОРВИ заразились 3 955 человек, что на 9% выше, чем неделей ранее. Но ниже эпидпорога на 30%. Циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Респираторные вирусы специалисты обнаружили в 10% исследованных проб. Так, у 33% липчан обнаружили риновирусы. У 27% - метапневровирусы. Случаев гриппа не выявлено.

Жителей области просят заботиться о своем здоровье. При первых симптомах ОРВИ обращаться за медицинской помощью.