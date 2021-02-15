За три дня на дорогах Липецкой области поймали 50 любителей пьяной езды

В Липецке прошел рейд ГИБДД по пьяным водителям Фото: Лия МУРАДЬЯН

В прошедшие три дня, с 12 по 14 февраля, на дорогах Липецкой области проходили усиленные рейды ГИБДД по нетрезвым водителям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экипажи расставляли так, чтобы проверить как можно больше водителей с минимальными затратами по времени.

Улов оказался внушительный – за 3 дня автоинспекторы остановили 50 нетрезвых человек за рулем. Это 50 серьезных угроз для жизни и здоровья других участников движения – водителей, пассажиров и пешеходов. Одного из любителей пьяной езды поймали во второй раз – ему грозит уже не административный штраф, а уголовная статья.

Напомним, нетрезвое вождение карается штрафом в 30 000 рублей и лишением прав от полутора до двух лет. Права при этом вернут только после сдачи экзамена. В случае повторного нарушения, уже по уголовной статье, штраф возрастает до 300 000 рублей.