Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 февраля 2021 года перевалило за 23000

В Липецкой области еще 140 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке достигло 23 079. Об этом сообщили в этот понедельник, 15 февраля, в региональном оперштабе.

За последние сутки диагноз подтвердился у 140 человек. В Липецке - у 33 жителей. В Лебедянскмо райое - у 26. В Грязинском - у 23. В Ельце заболели 17 человек. В Задонском районе - 14. В Воловском и Данковском районах COVID-19 выявили у 7 местных жителей. В Долгоруковском - у 4. В Усманском районе заразились 2 человека. В Добровском, Измалковском, Краснинском, Липецком, Становлянском, Хлевенском и Чаплыгинском районах по 1 новому случаю.

Выздоровели 19 324 человека. За минувшие сутки медики выписали 60 пациентов. На больничном находятся 3 354 липчанина. Причем у 2 609 жителей региона коронавирус протекает в легкой форме. Остальных 745 человек госпитализировали. Умер 401 житель Липецкой области.