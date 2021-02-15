Под Липецком локомотив сбил стоящий у путей «ВАЗ»

В машине находились 2 человека Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Авария на железнодорожных путях произошла в Данковском районе Липецкой области в субботу, 13 февраля. Все случилось на нерегулируемом переезде в районе Политово. Снегоуборочный локомотив № 8001 во время расчистки путей задел отвалом подъехавший близко к рельсам ВАЗ-2114.

На место происшествия выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в машине в этот момент находились два человека, один из которых пострадал. К счастью никто не погиб. На отечественной легковушке разнесло переднюю часть, локомотив никаких повреждений не получил.

Вместе с тем происшествие не привело к задержке поездов и не повлияло на состояние железнодорожных путей.