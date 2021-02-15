В Липецке школьник влез на железнодорожный вагон и получил сильнейший удар током

Трагедия произошла в субботу вечером, 14 февраля, в районе Дачного в Липецке. Там взобрался на крышу железнодорожного вагона 14летний школьник. Подросток тут же получил сильнейший удар током от высоковольтной контактной линии и рухнул на землю. Парня доставили в больницу с сильными ожогами и травмами от падения доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Как пояснили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, напряжения контактной сети на железной дороге составляет 27.5 тысячи вольт, при таком напряжении дуга убивает в воздухе. Дуговой разряд можно получить на расстоянии менее двух метров от проводов.

Поэтому ни в коем случае нельзя приближаться к лежащим на земле проводам, подниматься на опоры и касаться спусков, которые идут от опор к рельсам. Спасатели просят подростков не рисковать ради славы, внимания друзей, а включить инстинкт самосохранения. Также родителей просят объяснить детям, какие опасности их ждут на железной дороге.