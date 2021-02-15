Под Липецком дама зверски избила мужчину

В Липецкой области будут судить даму за жестокой избиение мужчины. Согласно материалам дела, инцидент произошел еще летом прошлого года, 6 июня, в Становлянском районе Липецкой области.

44-летняя дама поссорилась с 30-летним знакомым. Причина конфликта неизвестна, но разъяренная дама едва не отправила мужчину на тот свет. Согласно материалам дела, женщина била обидчика чем-то тяжелым. Предмет, которым наносили удары, в ходе дознания установить не удалось. На теле несчастного насчитали около 30 следов от ударов. Мужчина выжил, вред здоровью оценили, как средней тяжести.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 112 УК – умышленное причинение вреда здоровью, с использованием предмета в качестве оружия. Известно, что судимостей у обвиняемой ранее не было. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия женщина во всем созналась. Дело передают в суд, буйной липчанке грозит до 5 лет тюрьмы.