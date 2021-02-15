В Липецке из-за аномальных морозов детям разрешили не ходить в школу два дня

В Липецке пришли аномальные морозы. В предстоящую ночь, с 15 на 16 февраля, столбик термометра опуститься до -27°С, днем ожидается до -17 градусов мороза. Раньше по требованиям санитарных норм, занятия в младших классах школ отменяли при температуре ниже 23 градусов, в средних – ниже -26° и в старших классах – от 30 градусов мороза и ниже. Теперь же данные требования не действуют.

В городском департаменте образования предложили родителям самим решать, вести ли детей в школу.

– В нормах СанПиН нет требований, что при морозах мы имеем право отменять занятия, как раньше, – пояснила председатель департамента Светлана Бедрова. – Но мы понимаем, что в такой холод многим родителям будет комфортнее оставить детей дома. Поэтому и предлагаем липчанам сделать выбор самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, классы не могут закрыть еще и потому, что многим родителям не с кем оставить детей дома. Поэтому школы продолжат работать, несмотря на аномальный мороз.

Все же в ближайшие два дня родителям разрешили не отправлять в школу, при этом не забывать о самостоятельном обучении по программе.