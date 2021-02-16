Под Липецком столкнулись иномарка и грузовик: двух женщин госпитализировали

Под Липецком столкнулись "Лифан" и "Шакман": есть пострадавшие Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 15 февраля, в Липецкой области произошла серьезная авария. В Становлянском районе на трассе "Дон" ВАЗ на скорости врезался в ограждение. Машину отбросило на "Тойоту", которая ехала в попутном направлении. Затем "ВАЗ" откинуло на грузовик КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 54-летнего водителя ВАЗа госпитализировали.

В тот же день в Липецком районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись "Лифан" и грузовик "Шакман". В ДТП пострадали 35-летняя автоледи легковой иномарки и ее 37-летняя пассажирка. Их с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение правил расположения на проезжей части.

Водителей просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на номер "112".