В Липецкой области стационары возвращают к профильной работе после COVID-19

В Липецкой области стационары возвращаются к привычной работе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стабилизируется ситуация с коронавирусом. В связи с этим в инфекционных госпиталях сократили коечный фонд на 300 мест. Об этом сообщили в этот вторник, 16 февраля, на заседании регионального оперштаба.

В настоящее время для больных COVID-19 и пневмониями в области оставили 1 600 мест. Чиновники считают, это вполне достаточно для оказания помощи пациентам, нуждающимся в круглосуточном наблюдении.

Скоро многие медицинские учреждения вернутся к своей профильной деятельности. С 19 февраля начнет работать хирургический корпус Липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед" на ЛТЗ. В прежний режим работы вернутся "Липецккурорт" и стационар Грязинской ЦРБ в Матырском. Они должны приступить к профильной деятельности с 1 марта.