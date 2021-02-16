Под Липецком женщина попала под уголовную статью за продажу пива несовершеннолетней

Под Липецком несовершеннолетняя купила пиво, а на продавца завели уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 54-летняя женщина попала под уголовную статью. Жительница Ельца работала в пивном магазине. Однажды к ней зашла 17-летняя девушка и попросила продать 2 бутылки пива по 0,5 литра.

Продавец спросила возраст, на что та ответила - есть 18. Однако, паспорт ельчанка не показала. Женщина же на слово поверила покупательнице и продала ей алкоголь. Общая сумма покупки - 174 рубля.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, продавец и ранее привлекалась за аналогичное нарушение к административной ответственности. На этот раз в отношении жительницы района возбудили уголовное дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Подозреваемой грозит до 1 года исправительных работ.