В Липецке изменили расписание автобусов №17 и №19

В Липецке меняют расписание нескольких автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке изменится расписание двух маршрутов. Со среды 17 февраля утренний автобус №17 "НЛМК - микрорайон "Елецкий" будет отъезжать от остановки "НЛМК" не в 7.01, а раньше - в 6.55. А вечерний рейс с того же пункта перенесли с 19.59 на 20.06.

В четверг 18 февраля скорректируют время маршрута №19 "площадь Клименкова - 3 участок ЛТЗ - поселок Заречье - площадь Клименкова". От остановки "поселок Заречье" утренний автобус будет отправляться не в 6.32, а в 6.22.

Более подробную информацию о расписании пассажирского транспорта липчане могут получить в центральной диспетчерской города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов от конечных остановок есть на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".