В Липецке злодей снял номер с "Субару" и потребовал за него 9000 рублей

В Липецке злодей снял госномер с иномарки и пообещал вернуть за вознаграждение Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился 24-летний мужчина. Он сообщил, что в ноябре прошлого года кто-то снял номер иностранного государства с его автомобиля "Субару", припаркованного у дома по улице Пришвина. Злодей оставил записку с номером телефона. Он пообещал вернуть украденное за 9 тыс. рублей. Липчанин перевел деньги и в указанном месте забрал госномер. А после обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 28-летний житель Липецка. Он также подозревается в совершении аналогичных преступлений в области и других регионах.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.325.1. УК РФ "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства". Максимальное наказание по статье - 1 год лишения свободы. Липчанину избрали меру пресечения - подписку о невыезде.