В Липецке полицейский сфабриковал административные дела на утерянный паспорт

В Липецке сотрудника полиции заподозрили в служебном подлоге. По версии следствия, в сентябре прошлого года участковый нашел утерянный кем-то паспорт и составил по нему два административных протокола о нарушении ПДД и небрежном хранении документа – статьи 12.29 и 19.16 КоАП. По одному из дел владелец паспорта перешел дорогу в неположенном месте.

По данным следствия, сотрудник полиции сам от имени владельца паспорта, без его ведома, внес изменения в пояснения и поставил подпись за другого человека. Гражданин узнал о своих «нарушениях» в декабре 2020 года, когда получил предупреждение. После чего обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в отношении участкового возбудили уголовное дело части 2 статьи 292 – служебный подлог. В случае доказательства вины, сотруднику грозит до 4 лет лишения свободы.

Инцидент прокомментировали в УМВД по Липецкой области.

– В настоящий момент установлено, что в ходе осуществления служебных обязанностей, сотрудник внес в протоколы об административном правонарушении недостоверные сведения, – сообщили в пресс-службе управления. – Если вина будет доказана, его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством и уволят из органов по отрицательным мотивам. Руководителей подразделения привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.