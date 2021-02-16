В Липецке подрядчик заплатит почти 5 млн рублей за срыв срока ремонта поликлиники

В Липецке подрядчика оштрафовали почти на 5 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке оштрафовали подрядчика за срыв сроков реконструкции медучреждения. В прокуратуру Левобережного района обратился и.о. главврача ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №9". Он рассказал, что 28 февраля 2020 года медучреждение заключило контракт с ООО на реконструкцию здания поликлиники. Работы должны были завершиться до 1 июля того же года, без отклонений от технических регламентов. Однако, подрядчик этого не сделал. Из-за чего затянулись сроки исполнения по другим договорам.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении подрядчика возбудили дело по ч.7 ст.7.32 КоАП "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности". Юридическое лицо оштрафовали на 4 097 581 рублей.