В среду 3 улицы Липецка останутся без холодной воды

В частном секторе Липецка отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 17 февраля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - утечка на водоводе по улице Кленовая. Из-за порыва с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Земная, Зареченская, Кленовая. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

Напомним, что в этот вторник, 16 февраля, прорвало ветхий водопровод у дома №3 по улице Понфилова. Из-за этого на 3-ем участке ЛТЗ отключили холодную воду по адресам: улица Панфилова, Докучаева, Матросова, Целинная, Цимлянская, Краснодонская, О. Кошевого, Социалистическая, Новоселов, Лобачевского, С. Ковалевской, Спартака Севастопольская, Зеленая, Песчаная. Работы предполагают завершить к 8 часам вечера.

Дополнительную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.