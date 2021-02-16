Под Липецком из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали пятиэтажный дом

Взрывоопасные предметы не нашли Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области неизвестные подняли «на уши» все экстренные службы. Инцидент произошел в этот вторник, 16 февраля, в Грязях. В правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в жилом многоквартирном доме.

К пятиэтажке №90 на улице Советской мгновенно стянулись все экстренные службы, включая полицию, пожарных, спасателей, медиков и кинологов. Территорию оцепили, всех жильцов дома вывели на улицу.

Поскольку это рабочий день, в квартирах находились около 30 человек. Но людей на морозе не бросили. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, на период проверки, жильцов временно разместили теплых помещениях в клубе железнодорожников.

Весь дом тщательно обследовали сотрудники кинологической службы полиции с собаками. Подтверждение какой-либо угрозы, взрывоопасных предметов и веществ не нашли. В настоящее время, по данным на 18.00, принимается решение вернуть жильцов в квартиры.

Одновременно с этим, правоохранители проводят проверку, устанавливают подробности.