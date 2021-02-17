Под Липецком ВАЗ вылетел с дороги – водитель погиб

ДТП с пешеходом на Лебедянском шоссе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Трагическая авария произошла в минувший вторник, 16 февраля, в селе Волово Липецкой области. Там на улице Крупской не справился с управлением 75-летний водитель ВАЗ-2107. «Семерка» вылетела с дороги, водитель, к несчастью, не выжил.

В то же утро в Липецке на Грязинской трассе столкнулись «Лада-Приора» с 25-летним водителем и «Мерседес», за рулем которого был 50-летний мужчина. В ДТП пострадал водитель иномарки – его увезли в больницу.

Не обошлось без ДТП с участием пешехода. 49-летнего мужчину сбили вечером на пешеходном переходе Лебедянского шоссе. Он попал под колеса «Ссанг Йонга», за рулем которого был 49-летний водитель. Пешеход в больнице. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, предварительная причина аварии – нарушение правил проезда пешеходного перехода.