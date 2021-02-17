Под Липецком педофил получил 12 лет за растление 4-летнего ребенка

В Липецкой области вынесли приговор 32-летнему педофилу, который надругался над 4-летним ребенком. Все случилось в Ельце, 19 сентября. Мать оставила девочку с сожителем, неоднократно судимым за кражи и грабежи рецидивистом. Женщина вернулась с работы пораньше и застала отморозка со своей маленькой дочкой. Шокированная увиденным мать сразу сообщила в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 132 УК – насильственные действия сексуального характера с малолетними. На время следствия опасный негодяй находился под стражей. Психологи признали его вменяемым.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый отказался от дачи показаний. Несмотря на это, доказательство собрали достаточно. В итоге педофила признали виновным и приговорили к 12 годам.