В Липецке заключенным пытались передать амфетамин в тюбике из-под зубной пасты

Наркотики замаскировали под зубную пасту Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

В Липецке в исправительной колонии №6 пресекли попытку передать осужденным запрещенные вещества. Наркотики заметили сотрудники колонии во время досмотра передачи, которая предназначалась одному из осужденных.

Способ спрятать запрещенные вещества выбрали весьма изощренный. Наркотики свернули в полиэтиленовые свертки и упаковали в тюбики из-под зубной пасты. Всего было три тюбика с тремя свертками.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Липецкой области, экспертиза показала, что изъятое вещество – амфетамин, общей массой 5.1 грамм. По данному факту возбудили уголовное дело.