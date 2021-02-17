В Липецке попал на видео перевернувшийся на бок трактор

Авария с дорожной техникой случилось в эту среду, 17 февраля, на улице Яна Берзина в Липецке. Там перед светофором в 15 микрорайоне на ходу перевернулся трактор и лег на дорогу на левый бок. Момент аварии сняла камера наблюдения. Судя по записи, трактор наехал на какое-то препятствие, возможно, снежный холм на обочине.

Технику накренило в сторону проезжей части, в итоге трактор рухнул на полосу, перегородив движение. Лежащую на боку технику сняли на видеорегистратор проезжавшие мимо автомобилисты. По словам очевидцев, тракторист выбрался наружу самостоятельно. Насколько он пострадал и в каком состоянии, пока неизвестно.

Что именно стало причиной ДТП и насколько пострадала техника, предстоит определить экспертам.