Горящий двухэтажный дом в Липецке тушили пять отделений пожарных

Крупный пожар в частном секторе произошел минувшим вечером, 16 февраля, в районе Сокола в Липецке. Там на улице Булавина загорелся двухэтажный жилой дом. Пламя от ночного пожара было видно за несколько кварталов от места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о загорании поступило на телефон экстренных служб в 20.40. Пожар стремительно распространялся со стороны кровли и охватил почти весь дом. С огнем боролись пять отделений пожарной охраны.

В результате пожара полностью выгорело 250 м2 кровли с мансардой, также пламя добралось до первого этажа, где сгорела внутренняя отделка на площади 70 м2. По предварительной оценке экспертов, возможной причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.