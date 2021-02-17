Губернатор Липецкой области сделал прививку от коронавируса

Игорь Артамонов привился от коронавируса Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов привился от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ему сделали прививку в эту среду, 17 февраля.

Напомним, что в прививочные пункты достаили 14 тыс. доз вакцин. В области однократно привили 33 047 человек. Полный курс сделали 11 691 человек. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, позвонив в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48, либо оставив заявку в поликлинике по месту жительства.

В регионе продолжается сбор антиковидной плазмы. С 14 января получено более 100 доз. Липчане, переболевшие COVID-19, сдают кровь. У каждого донора берут около 700 мл плазмы. Ее доставляют во все инфекционные госпитали региона для больных с тяжелым течением коронавируса.