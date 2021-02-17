В четверг жители 14 улиц Липецка останутся без воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 18 февраля, в Липецке отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Молодёжная 12, 14, 16, 18-21, 23.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Кутузова, 1, 3; Мамина-Сибиряка, 4; Тамбовская, 6, а также в частного сектора: улицы Арсеньева, Литейная, Стасова, Бородинская, Карбышева, Мешкова, Лавочкина, Пожарского, Минина.

С 10 утра до 6 часов вечера воду отключат в домах №6 и №6а по улице Моршанская. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подвоз осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской ЛГЭКа по следующим телефонам 175 и 236-175.