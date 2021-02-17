Под Липецком мужчина с ножом в руках грозился убить фельдшера скорой

В Липецкой области расследовали дело об угрозе медику. Инцидент произошел в Новый год, 1 января, в селе Донское Задонского района. Конфликт между 62-летним мужчиной и фельдшером разгорелся непосредственно в отделении скорой помощь «Донской участковой больницы».

Согласно материалам дела, мужчина пригрозил знакомой женщине-фельдшеру убийством. При этом агрессор держал в руках кухонный нож, который направил медику в область живота.

Перепуганная женщина спаслась. А на неадекватного липчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК – угроза убийством. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело с утвержденным обвинительным заключением передают в суд. Обвиняемому грозит до двух лет.