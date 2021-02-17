Полиция задержала 45 кг наркотиков, которые везли из Москвы в Липецк

В Тульской области задержали наркокурьера, который вез серьезную партию наркотиков из Москвы в Липецк. Все началось с того, что полицейские нашли в лесу несколько тайников с мефедроном и амфетамином, изъяли около 8 килограммов веществ.

Позже стражи порядка вышли на двух межрегиональных курьеров. Одного из них задержали на трассе по пути из Москвы в Липецк. В машине курьера нашли более 90 свертков с наркотиками и психотропными веществами. Общий вес партии почти 45 килограммов.

– В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает МВД Медиа, один из задержанных уже во всем сознался.