В Липецке оштрафуют предпринимателей, которые не посыпают ледяные участки возле магазинов

В администрации Липецка обсудили, кто должен следить за территориями, которые прилегают к магазинам. Онлайн встречу с руководителями аптечных сетей, общепитом и магазинами провела мэр города Евгения Уваркина.

Согласно ст.12 Правил благоустройства Липецка, убирать участок перед входными группами должны предприниматели. За ними закреплена территория от магазина до бордюра. Если его нет - до 10 метров от входной группы. По словам главы города, во многих районах с этим проблемы. В аутсайдерах магазины на НЛМК, ЛТЗ, Матырском, несколько торговых центров и одна из сетей фаст-фуда.

За неделю в мэрию от липчан поступило много жалоб на ледяные участки у магазинов торговли. Территории будут проверять. При нарушении - штрафовать.

- Зоны перед вашими предприятиями – это зоны вашей ответственности, - заявила начальник городского управления потребрынка Ася Франценюк. - От качества их уборки зависит, в том числе, здоровье ваших же посетителей.

Еще одна проблема - уборка снега с прилегающих территорий. Некоторые предприниматели просто сдвигают его в сторону дорог и тротуаров. По правилам благоустройства, бизнесмены обязаны вывозить снег. За нарушение - административная ответственность.