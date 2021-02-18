В Липецке 13 градусов мороза и без осадков

В Липецке морозно и без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 18 февраля, в Липецке ожидается переменная облачность. Днем около 13 градусов мороза. К вечеру до -18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

К концу недели станет еще холоднее. Синоптики прогнозируют в пятницу морозную и солнечную погоду. В ночь на 19 февраля столбик термометра опустится до -22 градусов. Днем в областном центре до 18 градусов ниже ноля. Ветер северо-западный с переходом на западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 756 мм рт.ст.

Световой день достиг 10 часов 12 минут. Восход в 7.29. Заходит солнце в 17.41.