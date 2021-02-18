Житель Липецкой области купил билет на самолет за 57 тысяч рублей

43-летний житель Ельца попал в неприятную ситуацию. Причиной стало желание мужчины купить билет на самолет через интернет. Изначальная стоимость билета составляла 5 774 рубля. После оформления покупки, ельчанин перешел по ссылке для оплаты, где нужно было ввести реквизиты банковской карты. Мужчина сделал все необходимые манипуляции. А через пять минут на его мобильный пришло смс-уведомление о списании 57 092 рублей.

Житель Ельца сразу же проверил баланс своей карты и убедился: действительно, списана именно такая сумма. Мужчина обратился в полицию. В городском ОМВД возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

Правоохранители просят проводить оплату только на проверенных интернет-сайтах и в надежных приложениях.