В Липецка кто-то разбивает пакетами и банками с водой стоящие во дворах машины

В Липецке зарегистрировали уже не первый случай повреждения машин в Елецком микрорайоне. Инцидент произошел в среду, 17 февраля, у дома по улице Хренникова. Там из окна верхних этажей кто-то скинул пакет с водой на припаркованный у дома «Мицубиси». Автолюбитель сообщил о случившемся по номеру «112». Как сообщили в пресс-службе городского управление по делам ГО и ЧС, на машине повредило крышу и разбилось лобовое стекло.

Несколько дней назад поступало похожее сообщение с соседней улицы, где на «Калину» сбросили банку с водой, которая оставила вмятину на стекле. Летом и осенью прошлого года в том же Елецком на машины падали кирпичи и стеклянные бутылки.

Спасатели отмечают, что сообщения поступают не только с этого микрорайона. Чаще всего героями этих «забав» становятся подростки. Однако опасное «веселье» может обернуться куда более тяжелыми последствиями, чем разбитые машины – пакет или бутылка могут упасть кому-то на голову. Если предмет способен разбить стекло и вмять металл, для человека это может закончится тяжелой травмой или гибелью.

Административное или уголовное хулиганство могут вменить людям от 16 лет и старше. Подростков и родителей просят не забывать об ответственности.