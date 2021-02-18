В 2020 году в Липецке и области под уголовные дела попали 167 подростков

В 2020 году суды Липецкой области рассмотрели 5 581 уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2020 году суды Липецкой области рассмотрели 370 тыс. дел. Напомним, из них 218 тыс. - гражданских. Еще 48 тыс. - административных. И 5 581 уголовное дело. В 2019 году дел уголовной направленности было больше - 6 096.

Всего в прошлом году осудили 3 429 липчан, тогда как в 2019 - 3 864. Оправдали 11 человек. В отношении 2 212 лиц уголовные дела прекратили по нереабилитирующим основаниям. То есть липчанам назначили судебный штраф. Это новая альтернативная мера уголовно-правового характера, которая не влечет судимости. Она направлена на гуманизацию уголовной ответственности и наказания. Применяется к человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, раскаялся в содеянном, загладил причиненный вред.

- В 2020 году судебный штраф назначили 615 липчанам, - рассказал и.о. председателя Липецкого облсуда Геннадий Бурков. - Общая сумма штрафов - 7 642 500 рублей. Мера результативна. Примерно в 97-98% судебный штраф уплачен. Если же человек не выплатит штраф, то уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке.

На 1 месте среди наказаний за уголовное преступление - условное осуждение. Его получили 850 человек. Затем - обязательные работы. Их назначили 811 липчанам. На 3 месте идет лишение свободы - 803.

Кстати, 2 699 дел суды рассмотрели в особом порядке. Если обвиняемый соглашается с обвинением, то дело идет в упрощенном порядке, без исследования доказательств. Наказание в таком случае может быть мягче.

Большинство рассмотренных уголовных дел - преступления против собственности. Они составляют 30,4% от всех видов преступлений. Достаточно высокий процент преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - 547 дел. Далее - преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Таких в прошлом году было 294 дела. Еще 55 липчан осудили за коррупцию. Причем за мелкое взяточничество до 10 тыс. рублей - 15 лиц.

Суды рассмотрели 126 уголовных дел в отношении 167 несовершеннолетних. В основном, подростки крадут, грабят. Но в 2020 году стало меньше разбойных нападений. Из 73 осужденных только 5 получили реальные сроки. У 90 подростков дела прекратили по нереабилитирующим основаниям.