В Липецкой области участились случаи сексуального насилия над детьми в соцсетях

Серийный педофил совращал из тюрьмы липецких школьниц Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области участились преступления против половой неприкосновенности детей с использованием Интернета. Тревожные данный озвучил на брифинге руководитель регионального СУ СК генерал-майор Евгений Шаповалов.

Так в 2019 году в регионе произошло 52 преступления сексуального характера в сети, 37 из них – в отношении детей и подростков. В 2020 – 74 случая, 51 из которых с отношении несовершеннолетних.

Сейчас в суде находится дело серийного педофила, на счету которого 6 школьниц от 12 до 14 лет. Мерзавец, будучи в тюрьме, вел с девочками переписки на интимные темы, присылал свои обнаженные фото и заставлял раздеваться на камеру детей. В настоящее время всплыли 4 новых эпизода с его участием в отношении еще трех девочек. Всего 9 детей.

Еще один опасный маньяк тем же путем совратил в соцсетях 4 девочек от 8 до 16 лет, некоторым предлагал деньги. Негодяя поймали в январе прошлого года в Добринском районе, куда он поехал на встречу с 11-летней жертвой.

– Отсутствие родительского контроля, доверия и взаимопонимания в семье также являются причинами подобных преступлений, – отметил Евгений Шаповалов. – Для защиты детей от потенциально опасных элементов, нужно создавать границы и правила общения в соцсетях.