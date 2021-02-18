В пятницу в Липецке отключат свет, холодную воду и тепло

Липчане снова останутся без воды. Еще им отключат отопление и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 19 февраля, в Липецке по некоторым адресам отключат холодную воду, свет и тепло. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Физкультурная, 1-15; Моршанская, 1-18.

В тот же день у дома №49 по улице Студеновская специалисты будут ремонтировать ветхую тепловую сеть. Из-за этого с 10 утра до 4 часов вечера подачу тепла приостановят липчанам, проживающим по улицам Студеновская, 49, 51; Елецкая, 54, 65.

С 10 утра до 8 часов вечера холодну воду отключат по улицам Шахтёрская, Задорожная, М. Рыбалко, Харьковская, Винницкая; ул. Садовая; ул. Подсобное хозяйство, Муравьёва, Одоевского, К. Шаталовой, 1, 3, 10а; 6 Гвардейская Дивизии, 11-15, 17, 20, 22; Студёновская, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 73; Елецкая, 54, 65.

С 10 утра до 3 часов дня краны пересохнут по адресам: улица Стаханова, 7, 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а; Петра Смородина, 12, 16; проспект 60 лет СССР, 24. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.