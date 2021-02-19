В Липецке пьяный пациент украл из больницы электрокардиограф

В Липецке пациент украл кардиограф из больницы Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли необычную кражу, которая произошла в ночь с 16 на 17 февраля. Той ночью в одной из больниц пытались помочь пьяному пациенту. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, врач осмотрел пациента и предложил госпитализацию. Липчанин отказался и ушел.

При этом пациент незаметно прихватил с собой электрокардиограф, стоимостью 37 500 рублей. Как позже выяснилось, мужчине нужны были деньги, чтобы добраться до дома и он решил продать медицинское оборудование кому-нибудь на улице.

Кардиограф никто не купил, аппарат нашли сотрудники полиции при обыске и вернули в больницу. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 35-летний житель Липецка, по 158 статье УК за кражу ему грозит до двух лет.