Липчане стали в 2,4 раза чаще болеть пневмониями Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2020 году в Липецкой области зафиксировали 254 416 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с 2019 годом показатели выросли на 11% - за счет коронавируса. При этом уровень инфекционной заболеваемости без гриппа и ОРВИ находился на уровне 2019 года - 32 747 и 33 032 случая соответственно.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, случаев ОРВИ выросло на 12,9% и составило 221 291. Гриппа - в 1,7 раз, всего 378 случаев. Внебольничных пневмоний стало больше в 2,4 раза - 13 613 случаев. Чесотки - на 12,7%, 174 случая. Кстати, в сентябре - декабре 2020 года случаев гриппа не зарегистрировано.

С января по декабрь коронавирусом заболели 13 593 жителя региона. У 23,9% заразившихся COVID-19 протекал с клинической картиной пневмонии. У 44,5% - с клиникой ОРВИ. У 31,6% - бессимптомно. Ковидные взрослые - 92,8% от всех заболевших. Из них 15,9% - липчане старше 65 лет.