В Липецкой области 256 человек заразились ВИЧ в 2020 году

В 2020 году в Липецкой области на 26,1% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией по сравнению с 2019 годом. По данным регионального Роспотребнадзора, выявлено 256 новых случаев. В 66% ВИЧ передавался половым путем. В 33,2% - наркотическим. ВИЧ-инфекции регистрировались чаще всего среди липчан 30-49 лет. Из всех случаев в 33,6% заразились женщины.

В прошлом году в регионе поймали 11 животных с бешенством. Годом ранее - 14. В 2020 году от укусов животных пострадало 3 557 человек. В 2019 - на 14,8% больше. В марте - ноябре клещи напали на 4 582 липчан, что ниже аналогичного периода 2019 года на 4,9%. Клещевой боррелиоз обнаружили у 26 человек. В 2019 - 32 случая.

Также в регионе зарегистрировано 8 случаев токсокароза, 6 - аскаридоза, дирофиляриоза и энтеровирусной инфекции. По 5 случаев острого вирусного гепатита А и токсоплазмоза, 3 случая вирусного гепатита С, 2 случая дизентерии, по 1 случаю гепатита В, менингококковой инфекции, трихофитии.