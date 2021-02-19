В субботу 7 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке вновь отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 20 февраля, в Липецке планируют отключить холодную воду. Специалисты будут устранять порыв на водоводе 1964 года постройки на улице Студеновская. Из-за этого с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Студёновская, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 47; Карьерная, 2; Елецкая, 8а, 10, 10а, 10/2, 63.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам 9 Января, Карьерная, Академика Павлова, Лескова. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут к домам №8а и №63 по улице Елецкая. После окончания работ вода может быть мутной какое-то время.

Напомним, что более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.