В ДТП с «Газелью» и внедорожником в Липецке пострадал ребенок

В ДТП пострадал 11-летний пассажир Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием грузовика и внедорожника произошла минувшим вечером, 19 февраля, на улице Московской в Липецке. «ГАЗ-3302» и «Митсубиси Аутлендер» столкнулись около 17.00. В ДТП пострадал 11-пассажир, который был в салоне внедорожника. Ребенка увезли в больницу, но после отправили домой. Как сообщает ГИБДД региона, предварительная причина аварии – несоблюдение очередности проезда. Более точно определят в ходе расследования.

Чуть позже, в 19.15, на улице Краснозаводская в Липецке 55-летний водитель Хенде Гранд Старекс» сбил на пешеходном переходе 54-летнюю женщину. Пешехода с различными травмами увезли в больницу. Причина – нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях травмы получили два человека. ДТП без пострадавших за тот же период зарегистрировали 39.