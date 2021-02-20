В Липецке подросток ограбил магазин, чтобы выпить коньяк с друзьями

В Липецке подросток ограбил магазин Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке подросток пошел на грабеж ради попойки с друзьями. Преступление произошло 18 февраля в одном из сетевых магазинов на улице Кочеткова. По данным полиции, посетитель нагло вынес из торгового зала две бутылки коньяка, стоимостью 1800 рублей и сбежал. Грабителя оперативно вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался несовершеннолетний житель Липецка. Весь коньяк он выпил с друзьями.

Еще одним молодой человек совершил преступление в Ельце. Там 16 февраля с карты 59-летнего мужчины пропали 10 800 рублей. Как оказалось, пенсионер попросил знакомого купить бутылку водку, которую они вместе выпили. Когда собутыльник уснул, парень заметил на подоконнике карту, установил приложение и привязал ее к телефону. А когда владельцу пришла пенсия, вор перевел деньги на свой счет. Воришкой оказался 19-летний житель Становлянского района. Деньги он успел потратить.